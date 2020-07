MAE transmite ca romanii care aleg sa faca testele moleculare pentru COVID-19 in Bulgaria pentru folosirea acestora ca sa intre in Grecia pe cale rutiera prin punctul de frontiera de la Kulata-Promachonas vor fi sub incidența prevederilor legislației bulgare in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, cetațenii romani care in urma acestor testari sunt confirmați cu COVID-19 sunt supuși masurilor aplicabile pe teritoriul acestui stat, inclusiv plasare in carantina sau autoizolare, potrivit Agerpres. In acest context, MAE reamintește ca, la intrarea in Bulgaria, cetațenii romani completeaza o declarație…