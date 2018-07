MAE avertizează rezidenţii şi turiştii români despre incendiile de pădure din Suedia Ministerul Afacerilor Externe a lansat miercuri noaptea o alerta de calatorie legata de incendiile de padure Suedia. Intr-un comunicat transmis AGERPRES, MAE informeaza cetatenii romani aflati in Suedia sau care intentioneaza sa calatoreasca in aceasta tara ca provinciile Dalarna, Jamtland si Gavleborg din nord si centru sunt afectate de incendii majore de padure. In unele localitati, autoritatile au organizat evacuari partiale. Pe tot teritoriul suedez exista un risc crescut de incendiu in paduri si este interzisa orice fel de activitate care poate genera foc deschis Rezidentilor si turistilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

