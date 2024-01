Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis o noua avertizare de calatorie. Mai exact, este vorba despre o țara importanta, unde locuiesc o mulțime de romani. Calatoriile sunt ingreunate de declansarea de greve in sectoare cheie ale economiei.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca vineri va fi organizata o greva generala, la nivel national, in sectorul transportului public din Italia, cu o durata preconizata de 24 de ore.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Franta, unde este in vigoare, in mai multe regiuni, un Cod portocaliu de ploi abundente si inundatii, transmite News.ro.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Germania, Landul Bavaria, ca persista perturbarile in transportul aerian, rutier si feroviar, generate de precipitatiile abundente sub forma de ninsoare, in conditiile actualelor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in landul german Bavaria ca, din cauza ninsorilor abundente din noaptea de vineri spre sambata, exista perturbari semnificative ale transporturilor aeriene si rutiere.

- Ministerul Afacerilor Externe atenționeaza romanii care calatoresc in Italia in privința unei greve generale de 24 de ore, in domeniul transportului feroviar și maritim. O greva generala in domeniul trasportului feroviar și maritim este anunțata in Italia, pentru astazi. Ministerul Afacerilor Externe…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o alerta de calatorie pentru Italia. Romanii care locuiesc in peninsula sau urmeaza sa tranziteze teritoriul sunt sfatuiți sa aiba grija la vremea neprielnica, fiind anunțat cod portocaliu de inundații.

- Furtuna Ciaran a facut ravagii in Italia, iar situația ramane in continuare critica. O noua alerta de ploi și furtuni a fost instituita de autoritați, iar Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare pentru romanii care calatoresc in Italia.