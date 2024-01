Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Italia, ca, la data de 8 ianuarie 2024, vor fi organizate greve la nivel național ale personalului aeroportuar.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, in urma cu puțin timp o atentionare de calatorie pentru Franța. Potrivit oficialilor este in vigoare, in mai multe regiuni, un Cod portocaliu de ploi abundente si inundatii.

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de calatorie pentru romanii care aleg in aceasta perioada sa calatoreasca in Germania. Țara a fost lovita de ninsoare abundente, ceea ce a cauzat probleme semnificative ale transporturilor aeriene și rutiere.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in landul german Bavaria ca, din cauza ninsorilor abundente din noaptea de vineri spre sambata, exista perturbari semnificative ale transporturilor aeriene

- Romanii care se afla, tranziteaza ori au de gand sa calatoreasca in landul german Bavaria sunt atenționați de catre Ministerul de Externe de la București ca exista perturbari semnificative ale transportului aerian și rutier din cauza ninsorilor abundente.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Italia ca luni, 27 noiembrie, va fi organizata o greva generala la nivel național in sectorul transp

- Ministerul Afacerilor Externe atenționeaza romanii care calatoresc in Italia in privința unei greve generale de 24 de ore, in domeniul transportului feroviar și maritim. O greva generala in domeniul trasportului feroviar și maritim este anunțata in Italia, pentru astazi. Ministerul Afacerilor Externe…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa se deplaseze dinspre inspre Republica Italiana prin trecerea frontierelor cu Republica Slovenia ca autoritatile locale au reinstituit controalele la frontiera terestra, incepand cu data de 21 octombrie…