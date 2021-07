Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca autoritatile elene au emis o avertizare pentru insula Kefalonia, din cauza unui incendiu puternic, activ in perimetrul localitatilor Pastra, Kremmidi, Markopoulo, Katelios si Kato Katelios. Conform unei atentionari de calatorie transmise de Ministerul Afacerilor Externe, cetatenilor romani aflati in tranzit sau in scop turistic in Republica Elena li se recomanda sa evite deplasarile spre aceasta insula. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale…