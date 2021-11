Stiri pe aceeasi tema

- 39 de cetațeni romani sunt blocați temporar in Africa de Sud, dupa ce toate cursele aeriene catre Uniunea Europeana au fost suspendate, in urma apariției tulpinii Omicron a coronavirusului, a anunțat duminica Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizeaza ca o persoana a reușit sa paraseasca țara…

- In continuarea informațiilor transmise de MAE in cursul zilei de ieri referitoare la situația cetațenilor romani blocați temporar pe teritoriul Africii de Sud in contextul suspendarii curselor aeriene catre Uniunea Europeana ca urmare a identificarii unei noi variante de coronavirus in Africa de Sud,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, duminica, in ședința de Guvern convocata de urgența la Palatul Victoria, ca o aeronava Tarom va zbura la Pretoria pentru a-i prelua pe cei 36 de cetateni romani blocati in Africa de Sud, dupa ce mai multe curse aeriene au fost anulate, in contextul aparitiei noii variante…