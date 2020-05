Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca a fost facilitata revenirea in tara a 21 de cetateni romani care se aflau pe teritoriul Republicii Liban si a 11 cetateni romani care se aflau pe teritoriul Republicii Arabe Siriene. "In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta revenirea in tara a 98 de cetateni romani care se aflau pe teritoriul Republicii Austria si al Regatului Tarilor de Jos. Potrivit unui comunicat al MAE transmis sambata AGERPRES, repatrierea a fost asigurata prin intermediul a doua curse aeriene operate de…

- Dintre acestea, 140 cetațeni romani au fost aduși din Franța și alți 137 din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, anunța Ministerul Afacerilor Externe. Citește și: MAE a repatriat 92 de cetateni romani, printre care si muncitori sezonieri, din Germania "In continuarea…

- In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate cu titlu temporar si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe…

- Vineri au fost repatriati 365 de cetațeni romani aflați cu titlu temporar in Italia. Acestia au fost adusi cu doua avioane private. „In continuarea demersurilor Ministerului Afacerilor Externe și ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor in vederea facilitarii revenirii in…

- ”In continuarea demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe și ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru facilitarea revenirii in țara a cetațenilor romani, nerezidenți, care sunt lucratori sezonieri, afectați de restrangerea drastica a activitaților economice…

- „In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in țara a cetațenilor romani aflați temporar in strainatate și care au fost afectați de masurile intreprinse de statele europene pentru gestionarea și prevenirea epidemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca in…