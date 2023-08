MAE: 19 propuneri pentru funcția de consul general Nouasprezece hotarari de Guvern au fost adoptate in cadrul ședinței de Guvern cu privire la numirea in funcția de consul general, șef de oficiu consular de cariera cu rang de consulat general. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și Secretariatul General al Romaniei au lansat Procedura de numire a consulilor generali ai Romaniei in martie 2023, in urma careia au fost alese propunerile de numire, conform anunțului publicat pe site-ul oficial al MAE . Propunerile pentru funcții de consul general au fost analizate pe baza obiectivelor propuse de candidați și a prezentarii lor la interviuri. Au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

