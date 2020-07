Stiri pe aceeasi tema

- Informații recente, venite din direcția Ministerului roman de Externe, cu privire la situația de la ferma din Germania, regiunea Dingolfing-Landau, indica faptul ca datele preliminare indica faptul ca in jur de 150 de compatrioți au fost depistați cu noul coronavirus. Este vorba despre o ferma aflata…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat luni, 27 iulie, ca dintre cei 174 de muncitori sezonieri confirmați cu coronavirus la o ferma din regiunea Dingolfing-Landau, Germania, aproximativ 150 sunt cetațeni romani. Conform MAE, starea acestora de sanatate este buna. MAE precizeaza ca, in conformitate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca o ferma din regiunea Dingolfing-Landau, unde lucreaza aproximativ 480 de persoane... The post Alerta! Ferma din Germania, cu angajați romani, plasata in carantina appeared first on Renasterea banateana .

- Aproape 500 de persoane se afla in carantina la o ferma din sudul Germaniei dupa izbucnirea unui nou focar de coronavirus, au anuntat oficiali locali, relateaza dpa, preluata de Agerpres . Pana in prezent, 174 de muncitori au fost testati pozitiv la COVID-19.O firma de securitate a fost angajata pentru…

- Un numar de 85 cetațeni romani care lucrau la o ferma din Germania au fost testați pozitiv cu noul coronavirus, in perioada 28 mai-11 iunie, anunța, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Conform sursei citate, toți cei 85 de angajați sunt asimptomatici, fiind plasați in carantina. „Toate costurile…

- Un numar de 85 cetațeni romani care lucrau la o ferma din Germania au fost testați pozitiv cu noul coronavirus, in perioada 28 mai-11 iunie, anunța, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Conform sursei citate, toți cei 85 de angajați sunt asimptomatici, fiind plasați in carantina. „Toate costurile…

- Ministerul de Externe anunța ca 85 de romani de la o ferma din Germania au fost diagnosticați pozitiv cu noul coronavirus.”Potrivit datelor obținute de catre oficiul consular de la angajator, au fost testați toți angajații fermei, iar dintre aceștia 85 cetațeni romani au fost testați pozitiv in perioada…

- 85 de romani care lucreaza ca muncitori sezonieri la o ferma din Germania au fost diagnosticați pozitiv cu noul coronavirus. Toți cei 85 de romani au fost plasați in carantina, iar costurile cu hrana și cazarea sunt suportate de catre angajator, care acorda și o diurna zilnica de 50 de euro.Citește…