- Prim-ministrul spaniol Mariano Rajoy a facut o intelegere cu liderii PSOe, Pedro Sanchez, si Cs, Albert Rivera, pentru mentinerea articolului 155 din Constitutie dupa anuntarea consilierilor noului presedinte al Cataloniei, separatistul Joaquim Torra, potrivit presei spaniole preluata de news.roGuvernul…

- Separatistul Quim Torra, investit luni, a publicat un decret prin care numeste membrii noului executiv catalan, dar formarea acestui guvern ar putea fi blocata de Madrid. Guvernul spaniol pastreaza de fapt tutela asupra acestei regiuni, impusa la 27 octombrie 2017, in urma unei declaratii de independenta,…

- Liderii statelor europene si-au stabilit raspunsul colectiv fata de ”capriciile” presedintelui american Donald Trump in dosarele nuclear iranian si comertului international, intr-o reuniune, miercuri seara, la Sofia, relateaza AFP conform News.ro . Cina lor de lucru – de peste trei ore – nu a condus…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy este intr-o vizita in Bulgaria. El nu va lua insa parte la summitul UE-Balcanii de Vest din data de 17 mai, relateaza postul public de televiziune de la Sofia - BNT. Motivul e legat de participarea Kosovo, a carui independenta nu este recunoscuta de Madrid din cauza problemelor…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy recurge la veto in privinta proiectului de declaratie de la summitul UE - Balcanii de Vest, programat la Sofia, pe data de 17 mai. Anuntul a fost facut, luni, de catre ziarul madrilen "El Pais", care citeaza surse diplomatice. Potrivit acestora, Rajoy nu va semna un asemenea…

- Serbia are un rol esential in reducerea tensiunilor in Balcanii de Vest, mai ales in ceea ce priveste Kosovo si Bosnia-Hertegovina, a declarat vineri cancelarul german Angela Merkel, in timpul vizitei presedintelui sarb Aleksandar Vucic la Berlin, relateaza dpa. Totodata, Merkel a salutat…

- Separatistii catalani nu ar mai reusi sa obtina majoritatea in parlament in cazul organizarii unor noi alegeri, rezulta dintr-un sondaj de opinie realizat de NC Report pentru ziarul "La Razon" in luna martie. Pierderea a trei locuri de catre forțele separatiste - JxCat, ERC și CUP - le-ar lasa cu 67…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi joi, 8 martie a.c., la Palatul Cotroceni, pe Președintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la București, la invitația Președintelui Romaniei. Vizita are loc ca urmare a contactelor bilaterale…