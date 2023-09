Stiri pe aceeasi tema

- Ploi torențiale și furtuni in Spania. Locuitorii din Madrid sunt sfatuiți sa ramana acasaPrimarul Madridului a sfatuit duminica toți localnicii sa ramana acasa. Capitala Spaniei se pregatește pentru ploi torențiale și furtuni. Agenția naționala de meteorologie AEMET a emis o alerta roșie maxima,…

- Temperatura de la miezul nopții de miercuri in Barcelona a fost aproape de 30 de grade Celsius dupa ce temperaturile din timpul zilei au atins 38,8, depașind recordul anterior de 37,4 inregistrat in 2010. Umiditatea este, de asemenea, ridicata, ceea ce sporește senzație de caldura inabușitoare, relateaza…

- Este COD VIOLET de canicula in Spania, o treapta peste cel rosu, de caldura extrema. Temperaturile ajung si la 45 de grade la umbra. Infernul iberic, venit de luni cu o masa de aer cald dinspre Africa, sufoca la propriu sudul, centrul si nord-vestul peninsulei. Sunt 45 de grade la umbra, inclusiv in…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au oprit la intrarea in țara un autoturism marca Toyota Poace, care figura ca fiind cautat de autoritațile din Spania. Luni, 07 august a.c., in jurul orei 19.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea…

- Conform Eurostat, in 2022, țarile UE au produs aproape 34,3 miliarde (bn) litri de bere. Top producatori de bere: Germania (7,6 bn litri; 22,2% din producția totala a UE) Spania (3,9 bn litri; 11,5%) Polonia (3,7 bn litri; 11,0%) Top exportatori de bere: Olanda (2,6 bn litri; 27% din totalul exporturilor…