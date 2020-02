La doua saptamani dupa condamnarea fostului bancher spaniol Jaime Botain, in varsta de 83 de ani, pentru scoaterea ilegala din Spania a unui tablou de Pablo Picasso, un tribunal din Madrid a anuntat marti o rectificare a deciziei sale, dublandu-i pedeapsa la trei ani de inchisoare, relateaza AFP. Intr-o decizie publicata marti, judecatorul a recunoscut o 'eroare in pronuntarea pedepsei' in cazul fostului bancher spaniol, gasit vinovat de 'contrabanda cu bunuri culturale pentru ca a incercat sa scoata de pe teritoriul Spaniei, fara autorizatie, tabloul semnat de Pablo Picasso 'Cap…