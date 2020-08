Madrid: Numarul turiștilor a scăzut cu 98% Madridul lupta sa supraviețuiasca nu doar pandemiei, ci și crizei economice generate de lipsa turiștilor. Barurile, hotelurile, muzeele și magazinele, gata sa primeasca in mod normal cateva milioane de clienți, au imparțit in iulie in jur de 50 de mii de turișți. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

