- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) lanseaza, in perioada 29 octombrie 2021 - 31 ianuarie 2022, sesiunea de depunere a Cererilor de finantare pentru submasura 6.2 "Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale" din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR)…

- Fonduri europene de aproape 105 de milioane de euro vor fi disponibile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014- 2020 pentru investitii in dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice - componenta infrastructura de acces agricola, sesiunea de depunere…

- Depunerea proiectelor pentru investitii in exploatatii agricole se va realiza incepand din 25 octombrie pana in 25 ianuarie 2022 iar alocarea financiara este de 760 milioane euro, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). "Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- Sumele alocate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) pentru plata ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura, in perioada 1 aprilie 2021 – 30 iunie 2021, au fost suplimentate cu 176 milioane lei, pana la 569 milioane lei, potrivit unei Hotarari de Guvern. Fondurile…

- Fonduri europene de aproape 183 de milioane de euro vor fi disponibile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014- 2020 pentru investitii in procesarea si marketingul produselor agricole, sesiunea de depunere de proiecte fiind activa in perioada 8 octombrie - 7 ianuarie 2022, a anuntat…

- La finele trimestrului III 2020, la nivelul autoritaților administraței publice locale din județul Maramureș se aflau in derulare un numar de 898 proiecte de investiții in valoare totala de 1.881.229.847,99 lei, din care un numar de 7 proiecte in valoare de 40.480.574,62 lei erau finalizate, potrivit…

- Economie Dosarele pentru submasura “Inființarea grupurilor de producatori in sectorul agricol” pot fi depuse pana pe 29 octombrie 2021 iulie 23, 2021 10:59 Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunța lansarea primei sesiuni din 2021 de depunere a Cererilor de finanțare pentru submasura…