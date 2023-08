Stiri pe aceeasi tema

- Madonna le-a multumit prietenilor, colegilor si familiei pentru sprijinul acordat, la o luna dupa ce a fost spitalizata din cauza unei infectii bacteriene grave care a dus la amanarea turneului mondial „Celebration”, scrie The Guardian.Intr-o postare pe Instagram, ea a descris dragostea lor ca fiind…

- La o luna dupa ce Madonna a fost spitalizata la Terapie Intensiva dupa ce a suferit o infecție bacteriana, regina muzicii pop reflecteaza asupra modului in care cei dragi o ajuta sa se vindece, noteaza CNN.

- Rusia ia in considerare sa amane alegerile in regiunile pe care le ocupa in Ucraina, din cauza situatiei de securitate tensionate, relateaza luni DPA, conform AGERPRES.Alegerile locale erau asteptate sa aiba loc la 10 septembrie - la fel ca in Rusia -, dar potrivit presedintei Comisiei Electorale…

- Madonna se recupereaza dupa o „infectie bacteriana grava". Potrivit agentului sau, Madonna a fost internata la terapie intensiva pe 24 iunie si a fost nevoita sa-ți amane noul turneu care urma sa inceapa la jumatatea lunii iulie in Canada.

- Mari emoții pentru fanii Madonnei, care abia așteptau sa o vada pe scena, in turneul programat sa inceapa luna viitoare. Din pacate, au primit o veste nedorita, aceea ca „Regina muzicii pop” a ajuns in grija medicilor. Probleme de sanatate pentru celebra cantareața in varsta de 64 de ani. S-a aflat…

- Cantareata americana Madonna, 64 de ani, se recupereaza dupa o "infectie bacteriana grava", pentru care a trebuit sa fie internata la terapie intensiva pe 24 iunie si sa-si amane noul turneu ce urma sa inceapa la jumatatea lunii iulie in Canada, a anuntat

- Madonna este internata la Terapie Intensiva și a anulat turneul mondial, care urma sa inceapa luna viitoare in Canada. Managerul vedetei, Guy Oseary, a explicat ca sambata, 24 iunie, Madonna a dezvoltat o infecție bacteriana grava, fiind internata acum la Terapie Intensiva. „Starea ei de sanatate se…

- Elevii claselor a XII-a de la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia au fost informați ca sunt nevoiți sa reprogrameze festivitatea de absolvire a liceului pentru saptamana viitoare, din cauza grevei din invațamant, desfașurata la nivel național. Inițial, ceremonia era programata sa…