Madalina Ghenea n-a venit la premiera primului ei film românesc din cauza coronavirusului Ca urmare a situației generale cauzate de o posibila epidemie de coronavirus, Madalina Ghenea (31 de ani) a decis, in ultimul moment, sa-și anuleze intalnirile cu publicul din Romania, la proiecțiile speciale ale „Urma”, primul film romanesc in care joaca, debutul in lungmetraj al lui Dorian Boguța. Pentru ca lucrurile sa decurga in deplina siguranța pentru toata lumea, a considerat ca este cea mai prudenta alegere, in condițiile in care, in Romania, exista masuri suplimentare pentru cei care vin din Italia (in cazul ei, Milano), care presupun inclusiv izolare voluntara la domiciliu, timp de 14… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

