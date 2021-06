Stiri pe aceeasi tema

- Momente grele pentru Oana Roman. Vedeta de la Antena Stars este in doliu, dupa ce o persoana importanta din viața ei s-a stins din viața. Vizibil indurerata, aceasta a postat un mesaj sfașietor pe rețelele de socializare, in semn de omagiu pentru cel decedat. Iata despre cine este vorba și prin ce cuvinte…

- Chiar daca au divorțat la inceputul acestui an, Oana Roman și Marius Elisei au sarbatorit implinirea a șapte ani de la nunta lor. Cei doi au postat pe rețelele de socializare mesaje emoționante, care arata ca deși nu mai formeaza un cuplu, continua sa se iubeasca. Oana Roman și Marius Elisei s-au casatorit…

- Oana Roman, in varsta de 45 de ani, și Marius Elisei s-au casatorit in urma cu 7 ani, iar relația lor a fost greu incercata de-alungul timpului. In cele din urma, aceștia au divorțat și au o relație buna, de dragul fetiței lor, Isabela. Vedeta și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce…

- Roxana Dobre, partenera de viața a lui Florin Salam, a facut dezvaluiri exclusive la Antena Stars despre nunta cu manelistul. Evenimentul era programat anul trecut, insa din cauza tragediei din familie a fost anulata. Cum vrea mama copiilor lui Florin Salam sa arate petrecerea.

- Oana Roman a suferit foarte mult dupa divorțul parinților ei și nu a ezitat sa spuna asta. Acum, vedeta a dezvaluit motivul pentru care aceștia nu și-au mai vorbit deloc, dupa desparțire. Se pare ca fostul premier a fost cel care a luat aceasta decizie. „In continuare, desparțirea parinților mei ma…

- Conchita de Romania a dat lovitura in Dubai! Vedeta se iubește nebunește cu un prinț din Orientul Mijlociu, care i-a pus totul pe taxa și i-a oferit cea mai luaxoasa viața, la care unii nici nu pot visa. Dudu a oferit declarații picante despre relația lor in direct, la Antena Stars.

- Oana Roman a oferit detalii despre starea de sanatate a mamei sale, in direct in cadrul emisiunii „Showbiz Report” de la Antena Stars. Vedeta a declarat ca Mioara Roman este internata pentru o luna intr-un centru de ingrijire și recuperare ce aduce mai mult a hotel de 5 stele și nu a azil, așa cum a…

- Anca Țurcașiu este o femeie in toata firea și nu se teme sa-și spuna varsta sau greutatea. Vedeta a dezvaluit in direct, la Antena Stars, cate kilograme are la varsta de 50 de ani.Faptul ca a avut parinți cu probleme la capitolul greutate a facut-o sa dezvolte o obsesie din a se menține slaba.