Stiri pe aceeasi tema

- Madalin Ghioc a primit seara trecuta, intr-o noua ediție iUmor, la Antena 1, toate voturile juraților, dar și pe ale celor de acasa, cu topul asemanarilor dintre București și Bacau pe care acesta l-a facut sub forma unui vlog!

- In ediția de seara trecuta, telespectatorii au decis sa il trimita pe Ștefan Nistor in finala, alaturi de caștigatorii celorlalte episoade din acest sezon. Este vorba despre Andrei Ungureanu (Omul cu Tourette), Giorgiana Lupu și Biba Struja.Nistor a primit toate voturile juraților, in ciuda faptului…

- Cea de-a treia editie a celui mai nou sezon “iUmor”, difuzata duminica seara, intre orele 20.00 și 22.57, la Antena 1, a fost lider de audiența la nivelul publicului comercial din mediul urban.

- Cea de-a treia editie a celui mai nou sezon “iUmor”, difuzata duminica seara, intre orele 20.00 și 22.57, la Antena 1, a fost lider de audiența la nivelul publicului comercial din mediul urban. Astfel, la...

- Sezonul 9 al emisiunii „iUmor” poate fi urmarit in fiecare duminica, de la ora 20:00, la Antena 1. Noutatea acestui sezon este faptul ca publicul poate savura doze și mai generoase de umor, cu un nou serial, „Ai mai mult umor”!

- Incepand din aceasta toamna, fiecare saptamana se va incheia cu o doza generoasa de umor excentric! Sezonul 9 iUmor are premiera astazi, de la ora 20.00, la Antena 1, iar Delia, Cheloo și Mihai Bendeac vor juriza momentele pregatite de concurenți din toate colțurile lumii.

- Acesta va avea loc in luna octombrie in organizarea Teatrului "Andrei Muresanu" din Sfantu Gheorghe si Teatrului de Stat din Constanta. Potrivit organizatorilor, in concurs au fost inscrise un numar total de 27 de spectacole si au fost nominalizati peste 70 de actori pentru premiul de debut in actorie,…

- 45 de studenți din centrele universitare Galați, București, Brașov, Iași, Constanța, Craiova și Cluj -Napoca,... The post LIBERTY Galați a deschis porțile celei de-a noua ediții a Școlii de Vara appeared first on Știri de Galați .