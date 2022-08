Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Elena Udrea, condamnata definitiv la sase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, afirma ironic miercuri seara, intr-un mesaj postat pe contul oficial de Facebook, ca va cere sa fie declarata nebuna, dupa ce a urmarit experienta unui criminal care a scapat necondamnat pe motiv ca nu…

- Peste 370.000 de hectare de culturi din 33 de județe din Romania sunt afectate de seceta, a anunțat, miercuri, Ministerul Agriculturii. Potrivit ministerului, au fost intocmite procese-verbale de constatare a pagubelor pentru o suprafața totala afectata de seceta de 372.050 hectare. Sunt afectate culturi…

- Unul dintre medicii care au reacționat la imaginile care au surprins un cadru medical fara masca in sala de operație de la Spitalul Fundeni susține ca nu este o scapare, ci un fapt obișnuit in spitalele din Romania.Digi24 a difuzat sambata un reportaj despre o intervenție chirurgicala dificila de transplant…

- La fel ca in Romania, și in penitenciarele franceze este interzisa deținerea telefoanelor mobile, dar interdicția nu reprezinta o problema pentru patru romani, scrie stirileprotv.ro In live-urile de pe TikTok unii dintre ei cer sa li se vireze bani, spunand ca le este foame și nu au țigari, relateaza…

- TOPUL RUȘINII la BACALAUREATUL 2022 din Alba: Liceele cu ZERO candidați promovați TOPUL RUȘINII la BACALAUREATUL 2022 din Alba: Liceele cu ZERO candidați promovați 42 de licee din Romania au 0% promovabilitatea la Bacalaureat 2022, potrivit platformei bacplus.ro. 4 dintre aceste licee se afla doar in…

- Tatal unui tanar a dus calul la majoratul fiului pentru a se mandri cu el. Tosul s-a intimplat in localitatea Dumbravița, jud. Brasov.Tinerii au filmat scena, care pare desprinsa din vestul salbatic și au postat totul pe TikTok. Imaginile au deventi rapid virale. @grancea_alex17 @codrutbobocnr1…

- Groaznic bilantul celor 8 ani de cand Romania il are ca presedinte pe Klaus Iohannis. Actualul sef al statului a fost votat in 2014 de cei care au vrut sa opreasca asaltul asupra justitiei dus de PSD-ul condus de Victor Ponta. Apoi in 2019, de cei care au vrut sa opreasca asaltul asupra justitiei dus…

- Trei noi Programe Operaționale Regionale, aprobate de Guvern: Cați bani primesc județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu Trei noi Programe Operaționale Regionale, aprobate de Guvern: Cați bani primesc județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu In cursul zilei de luni, 30…