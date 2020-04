Stiri pe aceeasi tema

- Soldații malgași, în uniforma, dar neînarmați, merg încet din ușa în ușa pe aleile capitalei Antananarivo în cadrul programului de distribuire gratuita catre locuitori a unui ceai din plante oferit de președintele Madagascarului, Andry Rajoelina, pentru a lupta împotriva…

- Ziarul Unirea Inca 8 DECESE provocate de COVID-19 in Romania: Bilanțul total ajunge la 400 de morți Inca 8 decese provocate de coronavirus au fost inregistrate in Romania: Bilanțul total ajunge la 400 de morți. Deces 393 Barbat, 72 ani din județul Botoșani. Internat in 23.03.2020 in Spitalul Județean…

- Statele Unite sunt cea mai afectata tara de covid-19 - cu 22.000 de decese si cel putin 555.000 de cazuri confirmate. Situatia este extrem de grava in statul New York - epicentrul maladiei - cu peste 9.000 de morti, dintre care aproape 7.000 in orasul New York. "Nu vedem o scadere importanta, este doar…

- Ziarul Unirea Romania a depașit pragul de 200 de morți din cauza COVID-19: Inca șase DECESE provocate de coronavirus Inca șase DECESE provocate de coronavirus au fost inregistrate in țara noastra. Bilanțul total in Romania a trecut de 200 de morți. Deces 198 Barbat, 53 ani din jud.Suceava. Era ambulantier…

- Exista in prezent o tendinta mediatica de declarare a Chinei drept „cistigatoare absoluta" a razboiului impotriva noului virus Covid-19. In viziunea acestor editorialisti China s-ar impune acum ca adevarata prima putere a lumii, iar gestiunea ei in contextul epidemiei ar fi o dovada clara a superioritatii…

- Numarul deceselor cauzate de coronavirus inregistrate oficial in ultimele 24 de ore in Italia, 525, este cel mai scazut din ultimele peste doua saptamani, a anuntat duminica Protectia Civila, informeaza agerpres.ro.

- Oficialii francezi au anuntat vineri seara ca 27.432 de persoane au fost diagnosticare pozitiv de Covid-19 si sunt spitalizate in Franta, dintre acestea 6.662 fiind la Terapie Intensiva, potrivit Le Figaro.Citește și: Momente EMOȚIONANTE la Galați - Asistenta hartuita de vecini, așteptata…

- Un medicament folosit de pacientii cu artrita ar putea fi salvarea bolnavilor de coronavirus, sunt de parere expertii chinezi, care spun ca eficienta a fost observata la 95% dintre pacientii in stare critica....