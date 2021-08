Noi suspecti, printre care generali, militari si politisti au fost arestati in Madagascar in urma tentativei dejucate de asasinare a presedintelui Andry Rajoelina, a anuntat duminica procurorul general, Berthine Razafiarivony, noteaza AFP.



"Legat de tentativa de asasinare a presedintelui tarii, pana in prezent au fost arestate 21 de persoane" si fac obiectul unei anchete, a declarat procurorul general in fata reprezentantilor presei.



Dintre cele 21 de persoane arestate, "12 sunt militari si jandarmi in activitate, printre care cinci generali, doi capitani si cinci subofiteri…