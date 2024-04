Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Karl Nehammer, aflat joi in vizita la Paris, i-a oferit cadou lui Emmanuel Macron o pereche de manusi de box. Președintele Franței a devenit ținta ironiilor dupa ce doua fotografii alb-negru, cu el in pozitie de lupta, au fost publicate de fotograful sau și au devenit virale, relateaza…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut trimiterea de trupe NATO in Ucraina, o propunere contestata de majoritatea membrilor Alianței. Ministrul Forțelor Armate din Franța , Sebastien Lecornu, a explicat ca nu vor fi trimiși soldați, dar a menționat totuși o prezența militara pe pamantul ucrainean…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a aparat declarațiile controversate de saptamana trecuta, cand a vorbit de posibilitatea trimiterii de trupe NATO pe frontul din Ucraina, și spune ca acestea au fost „asumarea unui salt strategic”. Liderul francez a mai avertizat, totodata, impotriva „spiritului…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a promis joi ca va inota in raul Sena, care traverseaza Parisul, ca sa arate ca apa este curata, pe fondul unor ingrijorari legate de Jocurile Olimpice din vara 2024, programate in capitala Franței, elateaza AFP, citata de Agerpres.„Da, voi merge. Dar nu pot sa…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a inaugurat joi Satul Olimpic pentru ediția din acest an, gazduita de Paris, și a promis ca va inota in raul Sena intr-o zi, prețuind moștenirea pe care o vor lasa Jocurile, inclusiv un rau in care se poate inota. Satul Olimpic, situat in partea de nord a capitalei,…

- Mai multe țari UE si NATO se pregatesc pentru trimiterea de trupe occidentale in Ucraina, in timp ce altele sustin ca acest plan ar trebui cel puțin discutat, a spus președintele Poloniei, Andrzej Duda. Președintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat luni seara ca trimiterea de trupe occidentale in…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat o noua initiativa pentru parintii francezi. Este vorba despre un concediu de maternitate, de sase luni, mult mai bine platit. Guvernul francez vrea sa inlocuiasca concediul parental actual cu ”un concediu de nastere”, care vizeaza ambii parinti. {{724650}}Este…