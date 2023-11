Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat in deschiderea conferinței de la Paris pe tema situației din Fașia Gaza, ca protejarea civililor este „indispendabila”, relateaza CNN și AFP, citata de Agerpres. Conferința a inceput joi in capitala Franței, cu participarea reprezentanților din peste 50…

- Emmanuel Macron a anuntat vineri organizarea unei „conferinte umanitare" pe 9 noiembrie la Paris si a avertizat ca „lupta impotriva terorismului nu justifica sacrificarea vietilor civililor" in operatiunile terestre si bombardamentele desfasurate de armata israeliana impotriva Hamas in Fasia Gaza.

- Anunțul președintelui Franței, prin care spune ca va trimite o nava și un avion cu provizii medicale, pentru a sprijini spitalele din Fașia Gaza, a venit in momentul in care Emmanuel Macron și-a incheiat pelerinajul in Orientul Mijlociu, care a inclus vizite in Israel, Cisiordania, Iordania și Egipt,…

- Palestinienii sau sustinatorii acesui popor, oameni care locuiesc in tarile europene, au dorit sa-si arate sprijinul fata de oamenii blocati in Fasia Gaza si care nu pot scapa de conflictul dintre Israel si Hamas. Emmanuel Macron, presedintele Frantei, susține ca lucrurile ar putea degenera in razboiul…

- Intrebat la un post TV daca, dupa atacurile teroriste din Franta, Belgia si Italia, ar fi cazul ca Romania sa creasca gradul de alerta, Marcel Ciolacu a declarat ca in acest moment nu se impune o astfel de masura.„Gradul de alerta, așa cum ii zice și denumirea, noi nu suntem la un nivel foarte ridicat…

- Autoritatile franceze au evacuat sambata Palatul Versailles din cauza unei alerte cu bomba, transmite AFP. O sursa din politie a precizat ca s-a primit un mesaj anonim pe website-ul moncommissariat.fr. Palatul Versailles va ramane inchis pana la finalul zilei. Anterior, muzeul Luvru din Paris s-a…

- Israelul a promis ca va anihila miscarea Hamas care guverneaza Fasia Gaza, ca razbunare pentru cel mai letal atac asupra civililor din istoria sa, cand sute de oameni inarmati Hamas au trecut bariera si s-au dezlantuit prin orasele israeliene sambata. „Am zburat (la Tel Aviv) duminica, am oprit zborurile…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, s-a adresat poporului marocan prin intermediul unui mesaj video, dupa cutremurul puternic de vineri. Liderul de la Elysee a declarat ca guvernul de la Paris este pregatit sa sprijine efortul de reconstructie, daca regele Mohammed al VI-lea va accepat oferta Frantei,…