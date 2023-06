Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden crede ca președintele chinez Xi Jinping vrea sa reia relațiile dintre Beijing și Washington, dar este nevoie de timp. Cuvintele liderului american au fost publicate de catre serviciul de presa al Casei Albe. "Ne aflam in situația in care el vrea sa reia relațiile. [Secretarul…

- Liderul chinez a fost primit de catre presedintele german Frank-Walter Steinmeier. Chinese Premier Says Willing to Work with Germany for Global Stability Chinese Premier Li Qiang met with German President Frank-Walter Steinmeier at the presidential palace in the German capital of Berlinon Monday Video…

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, s-a intalnit luni cu cel mai inalt diplomat chinez, Wang Yi, la inceputul celei de-a doua și ultima zi a vizitei sale la Beijing, menita a da asigurari ca numeroasele dezacorduri dintre rivalii strategici nu

- Secretarul de stat american Antony Blinken se va deplasa saptamana viitoare in China, o vizita ce fusese amanata in februarie in urma incursiunii unui balon chinez in spatiul aerian al SUA, au anuntat vineri responsabili americani, informeaza sambata AFP.

- Guvernul german ii cere emisarului chinez Li Hui "sa exercite presiuni" asupra Rusiei pentru ca aceasta sa-si retraga trupele din Ucraina, anunta vineri un purtator de cuvant al Ministerului german de externe, Christian Wagner, relateaza AFP. Emisarul chinez, care se afla de o saptamana intr-un turneu…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite a facut apel la cresterea semnificativa a finantarii, pentru a preveni o "catastrofa" in Cornul Africii - zona afectata de cea mai grava seceta de generatii, informeaza Rador.Peste 14 milioane de oameni din Somalia, Etiopia si Kenya au nevoie urgenta…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a denuntat luni, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU prezidata de catre ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, "devastarea" Ucrainei cauzata de invazia rusa "prin violarea" dreptului international", relateaza AFP. "Invazia rusa a Ucrainei,…

- Reacția chinezilor vine dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron a indemnat Uniunea Europeana sa nu se alinieze dupa SUA in problema Taiwanului, informeaza miercuri AFP, potrivit Agerpres.Insula cu 23 de milioane de locuitori face obiectul unei acerbe rivalitati intre Beijing, care isi revendica…