Macron cere, la summitul de la Paris, un „şoc al finanţării publice” Presedintele francez Emmanuel Macron – care subliniaza ca exista ”multi bani”, dar nu neaparat in ”serviciul progresului planetei” – cere joi un ”soc al finantarii publice” impotriva crizei modificarilor climatice si saraciei, in fata a aproximativ 40 de sefi de stat si guverne, reuniti la Paris, in vederea unei deblocari a unei reasezari a sistemului economic mondial, relateaza AFP. Emmanuel Macron, gazda acestui ”Summit al unui Nou Pact Financiar” – care de desfasoara pana vineri -, cheama la o ”mobilizare generala”. „Trebuie sa nu asumam un soc al finantarii publice”, a subliniat el in deschiderea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

