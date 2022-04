Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden l-a acuzat pe Vladimir Putin de genocid. Așa a descris liderul de la Casa Alba uciderea civililor in Ucraina. Oficialii americani au mai acuzat și in trecut Rusia de comiterea de crime de razboi - Biden chiar l-a numit direct pe liderul de la Kremlin criminal de razboi.…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat impotriva escaladarii verbale in contextul razboiului din Ucraina, la o zi dupa ce președintele Joe Biden l-a numit pe liderul rus Vladimir Putin drept "macelar".

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca el „nu va folosi” termenii pe care i-a folosit presedintele american Joe Biden, care l-a calificat pe Vladimir Putin drept „macelar”, „tupeist”, „mincinos”. Macron spune ca „nu trebuie sa existe escaladare nici in cuvinte, nici in actiuni” in razboiul…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut, luni, dupa ce presedintele american Joe Biden a acceptat sa discute cu presedintele rus Vladimir Putin despre Ucraina in cadrul unui summit, transmite Bloomberg. Casa Alba a confirmat ca presedintele american a fost de acord in principiu sa…

- Presedintele american Joe Biden este pregatit sa se intalneasca cu omologul sau rus Vladimir Putin "in orice moment si indiferent de format, daca acest lucru permite evitarea unui razboi" in Ucraina, a declarat duminica secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, care a mai spus ca toate indiciile…

- In discutiile sale private, presedintele american Joe Biden se refera la lideri straini mai putin oficial, pe care ii caracterizeaza intr-o maniera colocviala, ca de exemplu pe presedintele rus Vladimir Putin, pe care il considera „tipul cu arme nucleare si fara prieteni", sau pe cancelarul german Olaf…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat, din nou, la telefon duminica seara cu omologul sau american Joe Biden, in cadrul consultarilor sale inainte de a se intilni luni cu Vladimir Putin privind criza ruso-ucraineana, a anuntat presedintia Frantei, noteaza AFP și Agerpres. Aceasta convorbire…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksiy Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacrul cu adevarat sangeros” daca Rusia decide sa invadeze Ucraina și a avertizat ca „și rușii se vor intoarce in sicrie”, pe fondul alarmei sporite cu privire la mișcarile de trupe la granița națiunilor.…