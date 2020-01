Stiri pe aceeasi tema

- Seful guvernului de uniune nationala din Libia (GNA, recunoscut de ONU), Fayez al-Sarraj, a pus duminica sub semnul intrebarii agenda rivalului sau, maresalul Khalifa Haftar, cu doar cateva ore inaintea inceperii unei conferinte internationale la Berlin destinata sa puna capat conflictului din tara…

- Emisarul Națiunilor Unite pentru Libia, Ghassan Salamé, a facut apel sâmbata statelor straine sa înceteze ingerințele în conflictul libian, relateaza site-ul postului BBC. Salame a declarat ca susținerea grupurilor insurgente în conflict a creat "un ciclu…

- Germania a confirmat marti ca va gazdui duminica la Berlin o conferinta internationala pentru solutionarea conflictului armat din Libia, relateaza Reuters. Reprezentanti din SUA, Rusia, Marea Britanie, Franta, China, Turcia, Italia si ai ONU se numara printre participanti, se arata intr-o declaratie…

- Rusia a anuntat marti ca negocierile purtate la Moscova intre cei doi lideri rivali libieni au condus la o prelungire pe o perioada ”nedeterminata” a armistitiului, in pofida refuzului maresalului Khalifa Haftar de a semna un acord oficial imediat, relateaza AFP potrivit news.roPotrivit Moscovei,…

- Cei doi lideri beligeranti libieni se aflau luni o vizita la Moscova, pentru a semna in mod oficial un acord de incetarea focului care a intrat in vigoare duminica, in plin balet diplomatic in vederea evitarii unei degenerari a razboiului civil din Libia, relateaza AFP potrivit news.roVenirea…

- Rusia organizeaza, luni, o reuniune cu liderii factiunilor rivale din Libia, in cadrul eforturilor de mediere coordonate cu Turcia, informeaza agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Fayez Sarraj, seful Guvernului din Tripoli recunoscut de Natiunile Unite, si maresalul Khalifa Hifter,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron vrea un armistitiu ”credibil, durabil si verificabil” in Libia, i-a transmis el intr-o convorbire telefonica omologului sau rus Vladimir Putin, a anuntat luni intr-un comunicat Palatul Elysee, relateaza AFP potrivit news.roPutin ii reuneste luni la Moscova…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat joi ca Turcia va trimite trupe în Libia la solicitarea statului nord-african si ca în ianuarie va prezenta în parlamentul de la Ankara legislatia privind desfasurarea de militari în aceasta tara, informeaza Agerpres. …