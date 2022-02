Președintele Franței, Emmanuel Macron, a discutat din nou cu Vladimir Putin, duminica, intr-o o ultima incercare diplomatica de a evita o invazie ruseasca in Ucraina, relateaza France24. Conform Palatului Elysee, conversația dintre Macron și Putin reprezinta „ultimul efort necesar și posibil pentru a evita un conflict major in Ucraina”. „Ultima incercare” a lui Macron vine […] The post Macron a discutat cu Putin in „ultima incercare” de a opri o invazie a Ucrainei. Liderul de la Moscova cere NATO sa ia in serios revendicarile Rusiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…