Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Serviciului Teritorial Oradea al DIICOT au dispus trimiterea in judecata a unui inculpat, aflat in stare de arest preventiv, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit in forma tentativei si detinere de droguri de risc in vederea…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara deschide turneul final al Cupei Romaniei de baschet, cu un meci impotriva campioanei, U-BT Cluj-Napoca. Partida va avea loc sambata, la ora 11.45, la Constanța, acolo unde se disputa turneul F8. Infruntarea va deschide seria sferturilor de finala și ar fi trebuit sa fie…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara l-a transferat, sub forma de imprumut, pe Modibo Diaby, de la U-BT Cluj-Napoca. Jucatorul in varsta de 19 ani și nascut in Mali a ajuns in Romania inca din 2017. El evolueaza pe pozițiile 3-4, masoara 200 centimetri inalțime și va avea drept de joc cu incepere din faza…

- Trenurile InterCity circula pe magistralele M 800 Bucuresti – Constanta, deservita de „Tomis Expres”, M 500 Bucuresti – Suceava/Iasi pe care vor circula trenurile „Stefan cel Mare” si M 300 Bucuresti – Cluj-Napoca, cu Intercity botezat „Avram Iancu”.Biletele la trenurile InterCity sunt cu 15% mai scumpe…

- Pe parcursul lunii noiembrie, 87 de mii de pasageri au trecut prin portile de imbarcare si prin cele de sosire ale Aeroportului Iasi. De data asta, nu mai e un record de trafic: in aceeasi luna a anilor 2018 si 2019 s-au consemnat 101, respectiv 96 de mii de calatori. Totusi, luna trecuta a fost doborat…

- Dupa opt ani de intrerupere, CFR Calatori reintroduce trenurile intercity, incepand cu data de 12 decembrie, cand va intra in vigoare noul mers al trenurilor. Intercity-urile vor circula pe trei magistrale: Brasov – Bucuresti – Constanta (linie partial modernizata pentru viteze de 140-160 km/ora), de…

- Oradea depașește Cluj-Napoca, Bucuresti și Timisoara si ajunge noul pol de crestere economica in Romania. Proximitatea fata de vest, conexiunea pe autostrada alaturi de nodurile intermodale dintre rutier, feroviar si aerian alaturi de disponibilitatea terenurilor si deschiderea autoritatilor locale…

- La finele lunii octombrie, anchetatorii DNA Timișoara l-au ridicat pe directorul din cadrul CNAIR, Dascalu Florea, dupa un flagrant in care a primit mita de la un denunțator. In urma cu cateva zile, Dascalu a fost deferit justiției. La cererea anchetatorilor de catre Tribunalul Timiș, Florea Dascalu…