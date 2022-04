Stiri pe aceeasi tema

Fostul cancelar german Angela Merkel a respins, luni, criticile presedintelui Volodmir Zelenski privind refuzul admiterii rapide a Ucrainei in Alianta Nord-Atlantica, transmitand ca sustine in continuare decizia Summitului NATO desfasurat in 2008 la Bucuresti, scrie Mediafax.

In timp ce razboiul Rusiei in Ucraina se intețește, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca este puțin probabil sa existe un razboi in toata regula intre Rusia și Alianța.

Președintele Poloniei Andrzej Duda vine maine la București și va avea, la ora 16.00, o intalnire cu președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, anunța Administrația Prezidențiala.

Președintele american Joe Biden semneaza un proiect de lege care autorizeaza finantarea Ucrainei cu suma de 13,6 miliarde de dolari. Aceasta suma este parte a pachetului de 1,5 trilioane de dolari pentru ajutorarea Ucrainei.

Germania va livra Ucrainei "cat mai repede posibil" 1.000 de lansatoare de rachete si 500 de rachete sol-air de tip Stinger pentru a ajuta aceasta tara sa faca fata invaziei armatei ruse, a anuntat sambata guvernul de la Berlin, transmite AFP, informeaza Agerpres.

In mai multe muzee si institutii din Bucuresti si din tara poate fi vizitata pe parcursul acestui an expozitia foto-documentara „190 de ani de la prima apariție a Monitorului Oficial".

Expozitia "100 de ani de relatii diplomatice intre Romania si Japonia" se va deschide miercuri, la ora 16,30, la Muzeul National de Istorie a Romaniei, informeaza Agerpres.

Ministrul de externe german, Annalena Baerbock, a declarat vineri ca, in virtutea istoriei celui de-al Doilea Razboi Mondial, tara sa are datoria de a sustine pacea prin alte mijloace decat livrarea de arme, motivand astfel din nou decizia Germaniei de a nu furniza Ucrainei armament pentru ca aceasta