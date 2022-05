Stiri pe aceeasi tema

- Uciderea intenționata a civililor, distrugerea cartierelor rezidențiale și folosirea tuturor tipuri de arme sunt semnatura armatei ruse, care se va inscrie pentru totdeauna in istoria lumii drept „cea mai barbara si inumana”, a transmis marți noaptea liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, citat de…

- Uciderea intenționata a civililor, distrugerea cartierelor rezidențiale și folosirea tuturor tipuri de arme sunt semnatura armatei ruse, care se va inscrie pentru totdeauna in istoria lumii drept „cea mai barbara si inumana”, a transmis miercuri noaptea președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat…

- Instructorii armatei americane folosesc deja lectiile din razboiul Rusiei din Ucraina in programe de pregatire a soldatilor pentru potentiale conflicte viitoare, cu adversari precum Rusia sau China, relateaza Associated Press .

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a mai inregistrat inca o pierdere printre comandantii pe care i-a trimis la lupta. Denis Mezhuev este cel de-al 40-lea ofiter care a murit in cele 50 de zile de la demararea „operatiunii speciale” din Ucraina.

- Noul general numit de Kremlin sa coordoneze invazia rusa din Ucraina este renumit pentru atacurile comise impotriva civililor. Aleksandr Dvornikov a condus operațiuni sangeroase in Siria și Cecenia – spune un general american. Generalul Aleksandr Dvornikov, cel care acum coordoneaza invazia armatei…

- Consiliul de Stat al Republicii Crimeea a inaintat Dumei de Stat (n. r.: Parlamentul) din Rusia un proiect de lege privind naționalizarea proprietaților, care la data de 24 februarie (data la care a inceput invazia Rusiei in Ucraina) a acestui an era deținuta de cetațeni ai țarilor considerate de…

- Kremlinul ar fi dat un nou termen generalilor sai, cerându-le ca în jur de 7 mai sa încheie totul pentru ca de 9 mai, de Ziua Victoriei împotriva nazismului, marcata cu multa pompa în Rusia, presedintele rus Vladimir Putin sa poata prezenta populatiei un ”rezultat…

- UPDATE – Rusia a boicotat luni audierile in fata Curtii Internationale de Justitie (CIJ) de la Haga in cadrul unei proceduri initiate de Ucraina, care va argumenta ca Moscova a interpretat in mod fals legea cu privire la genocid pentru a-si justifica invazia si va solicita un ordin de urgenta pentru…