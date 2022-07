Stiri pe aceeasi tema

Un autobuz in care se aflau peste 50 de pasageri s-a izbit marți de un camion parcat in guvernoratul Minya. In urma accidentului, cel puțin 22 de oameni au murit, iar alți 33 au fost raniți, au anunțat autoritațile locale, citate de AFP, potrivit News.ro . "Soferul camionului s-a oprit pe marginea drumului…

Razboi in Ucraina, ziua 141. Istanbulul este de acord sa inființeze un centru de coordonare pentru exportul de cereale. Germania va opri importurile de carbune din Rusia de la 1 august, importurile de petrol din 31 decembrie.

Corpurile a cel putin 46 de persoane au fost descoperite intr-un camion, in apropiere de San Antonio, in Texas, in sudul Statelor Unite, scrie presa americana, un mijloc de transport utilizat frecvent de catre migranti care intra in Statele Unite, relateaza AFP. O astfel de calatorie este extrem de…

Un grav accident de circulație s-a produs marți in județul Dolj. Doua persoane au murit și patru au ajuns la spital dupa ce o autoutilitara a lovit violent un camion.

Doua persoane au fost ucise și șase au fost ranite dupa ce presupuși militanți au tras asupra unui autobuz in sud-vestul Rwandei, de peste granița cu țara vecina Burundi, a declarat poliția ruandeza, potrivit Reuters.

O coliziune violenta intre autobuz si un camion s-a soldat cu cel putin 15 morti si 37 de raniti vineri, in Africa de Sud, in apropiere de capitala Pretoria, au anuntat serviciile de urgenta ale orasului, informeaza AFP, conform AGERPRES.