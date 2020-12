Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a refuzat sa aprobe cadrul de negociere al Uniunii Europene pentru Macedonia de Nord, blocand astfel lansarea oficiala a negocierilor de aderare cu aceasta tara, a anuntat ministrul bulgar de externe Ekaterina Zaharieva, transmite Reuters, citata de Agerpres. Sefa diplomatiei bulgare a declarat…

- Ministrii Afacerilor Europene din UE urmeaza sa discute despre lansarea negocierilor de aderare a Macedoniei de Nord pe 17 noiembrie. Daca una dintre tari voteaza impotriva cadrului negocierilor, discutiile de aderare nu pot fi lansate in mod oficial. ”Bulgaria spune nu inceperii negocierilor, nu spunem…

- În aceasta etapa nu exista nicio modalitate prin care Bulgaria sa fie de acord sa înceapa negocierile pentru aderarea Macedoniei de Nord la Uniunea Europeana. Acest lucru a reieșit dintr-un interviu al ministrului bulgar de externe, Ekaterina Zaharieva, la bTV. Ea a mai precizat ca Bulgaria…

- Macedonia de Nord este din ce in ce mai aproape de Uniunea Europeana. Procedurile de aderare ar putea incepe curand dupa ce negocierile cu Bulgaria in privința disputelor istorice sunt aproape de finalizare. Potrivit ultimelor informații, Sofia si Skopje si-au exprimat dorinta de compromis. …

- Sofia si Skopje si-au exprimat vineri dorinta de compromis, fixandu-si termen pana pe 10 noiembrie pentru a-si rezolva disputele istorice si a permite deschiderea negocierilor de aderare ale Macedoniei de Nord la Uniunea Europeana (UE), informeaza AFP, potrivit AGERPRES."Trebuie lansate discutii…

- Sofia si Skopje si-au exprimat vineri dorinta de compromis, fixandu-si termen pana pe 10 noiembrie pentru a-si rezolva disputele istorice si a permite deschiderea negocierilor de aderare ale Macedoniei de Nord la Uniunea Europeana (UE), informeaza AFP. "Trebuie lansate discutii (bilaterale) la toate…

- Comisarul european pentru extindere Oliver Varhelyi si-a exprimat miercuri speranta ca negocierile de aderare cu Macedonia de Nord vor incepe pana la finalul acestui an, in pofida diferendelor dintre Skopje si Sofia privind limba si istoria, transmite AFP.''Este in interesul atat al Bulgariei,…

- Comisarul european pentru extindere Oliver Varhelyi si-a exprimat miercuri speranta ca negocierile de aderare cu Macedonia de Nord vor incepe pana la finalul acestui an, in pofida diferendelor dintre Skopje si Sofia privind limba si istoria, transmite AFP preluat de agerpres. ''Este in interesul…