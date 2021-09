Macedonia de Nord: 14 morți într-o unitate COVID-19, în urma unui incendiu, de ziua națională. Nu se cunosc cauzele. O explozie urmata de un incendiu violent a devastat o unitate COVID-19 și a dus la moartea a 14 persoane, miercuri seara, in orasul Tetovo. Autoritatile din Macedonia de Nord au promis joi ca vor face lumina in legatura cu originile deflagrației. Prim-ministrul Zoran Zaev a vorbit despre o ‘tragedie imensa’, survenita chiar in ziua in care fosta republica iugoslava sarbatorea 30 de ani de la obtinerea independentei, potrivit Agerpres .„O explozie a provocat un incendiu. Acesta a fost stins, dar s-au pierdut numeroase vieti”, a scris pe Facebook seful guvernului. „Institutiile judiciare sunt pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

