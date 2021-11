Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate (54%) din copii declara ca nu au fost consultati nici macar o data cu privire la deciziile luate in timpul pandemiei cu privire la educatie. Doar 2% din copii au fost consultati in ultimul an de catre autoritatile publice locale, potrivit sondajului „Realitatea din Romania cu privire…

- Leonard Miron a recunoscut, in exclusivitate la Xtra Night Show, ca primește zilnic tot felul de mesaje nepoliticoase, prin care internauții il jignesc, folosesc cuvinte dure și fac tot posibilul pentru a-l critica. Cu toate acestea, Leonard Miron incearca sa nu puna la suflet și chiar le da motive…

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu formeaza cel mai fresh cuplu in lumea showbiz-ului romanesc. Au fost surprinși de paparazii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, in timp ce se sarutau și se pare ca relația lor a ajuns in scurt timp la un alt nivel, avand in vedere schimbul…

- Tanara jucatoare americana de tenis Coco Gauff a sfatuit-o pe britanica Emma Raducanu sa se fereasca de retelele de socializare, dupa ce aceasta a castigat luna trecuta primul sau turneu de Mare Slem, la US Open, transmite Reuters. Primul jucator venit din calificari care a castigat un turneu…

- Ionel Danca a anunțat miercuri, la Realitatea PLUS, ca gruparea din PNL pe care o reprezinta s-a delimitat de tabara pro-Cițu și are și o propunere pentru viitorul premier care sa scoata Romania din criza in care se afla, politica și sanitara, dublata de cea energetica și a creșteerii prețurilor.„Noi…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca partidul „a pierdut masiv din incredere” si dupa 30 mai, in interiorul formatiunii, s-a declansat o lupta „foarte dura”, cu instrumente care „nu sunt specifice democratiei”. „Pana in data de 30 mai, lucrurile au functionat. PNL a fost stabil, pe…

- Edilul Clujului s-a nascut în 1966 la Rachițele, județul Cluj și este în prezent cel mai longeviv dintre edilii marilor orașe. Emil Boc și-a început al 5-lea mandat de primar al Municipiului Cluj-Napoca dupa alegerile locale din toamna lui 2020 și a devenit cel mai longeviv primar…

- Senatorul PNL Danuț Bica s-a adresat ministrului Afacerilor Interne pentru precizari cu privire la copiii declarați disparuți in Romania in ultimii 5 ani. Parlamentarul de Argeș a spus: ”Statisticile privind persoanele disparute din Romania sunt tot mai ingrijoratoare. Potrivit acestora, mai mult de…