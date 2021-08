Lyes Houri, noul pariu al Ştiinţei în drumul spre titlu Universitatea Craiova a rezolvat, in aceasta dimineata, imprumutul mijlocasului Lyes Houri, de la formatia maghiara Fehervar. Acesta va evolua pentru Stiinta timp de un an si are optiune de cumparare definitiva. Mijlocașul a evoluat pentru echipele reprezentative U16, U17 și U19 ale Franței, iar pentru acestea a marcat, in total, un singur gol in 22 de jocuri. Lyes Houri a avut o singura experiența in Romania, unde a evoluat in Liga 1 intre 2018 și 2020. In aceasta perioada, el a bifat 46 de meciuri pentru Farul Constanța (fosta Viitorul), reușind sa iși treaca de patru ori numele pe lista marcatorilor.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

