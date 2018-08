Un barbat a cazut sub tirurile unor militari care au deschis focul cu gloante reale, a constatat un fotograf al AFP. Anterior, politia folosise gaze lacrimogene si tunuri cu apa in incercarea de a dispersa o multime adunata in fata sediului temporar al Comisiei Electorale, care a ripostat cu tiruri cu pietre.



”Nu vrem militarii in strada. Ei nu ne vor face sa tacem cu pusile lor”, a avertizat Beridge Takaendesa, un fost agent imobiliar in varsta de 43 de ani.



Presedintele in exercitiu Emmerson Mnangagwa, care i-a succedat in noiembrie lui Robert Mugabe, indepartat dupa aproape…