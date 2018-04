Stiri pe aceeasi tema

- Loturile nationale de lupte feminine, lupte libere si lupte greco romane vor participa, in perioada 30 aprilie- 6 mai, la Campionatele Europene, ce vor avea loc in Rusia, la Kaspiisk.Obiectivul Romaniei la aceasta editie a Campionatului European este 1-2 medalii si 1-2 clasari pe locul 5,…

- Nicu Vlad, despre performanța de la CE 2018 de haltere: ”A fost o mandrie. Am obtinut locul 1 in clasamentul pe natiuni”. Presedintele Federatiei Romane de Haltere, Nicu Vlad, a declarat, luni, ca a fost o onoare si o mandrie sa organizeze Campionatele Europene la Izvorani, unde delegatia Romaniei a…

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere, Nicu Vlad, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca a fost o onoare si o mandrie sa organizeze Campionatele Europene la Izvorani, unde delegatia Romaniei a stabilit un nou record, cu 26 de medalii castigate. "Sunt bucuros ca am reusit sa gazduim aceasta competitie…

- Andreea Aanei s-a clasat ieri a treia in toate probele categoriei +90 kg, in ultima zi a Campionatelor Europene, care s-au desfașurat la Izvorani. Romania a cucerit un numar record de medalii la Campionatele Europene, care s-au incheiat ieri și care s-au desfașurat in Sala Polivalenta a Complexului…

- Romania a ajuns la 17 medalii caștigate la Campionatele Europene de haltere de la Izvorani dupa evoluțiile de astazi ale Loredanei Toma și Irinei Lepșa. Loredana a luat trei medalii de aur la smuls (105 kg.), aruncat (131 kg.) și total (236 kg.), la categoria 63 de kilograme, in timp ce Irina a obținut…

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere (FRH), Nicu Vlad, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca delegatia Romaniei are ca obiectiv castigarea a 4 medalii la Campionatele Europene care se vor desfasura intre 26 martie si 1 aprilie in Sala Polivalenta din cadrul Complexului Olimpic de la Izvorani.…

- Federatia Romana de Handbal a anuntat ieri lotul convocat pentru meciurile cu Rusia programate in 21 si 25 martie, in grupa de calificare la Campionatul European 2018. Romania este foarte aprope de primele actiuni oficiale cu nationala feminina din 2018, partidele cu Rusia in preliminariile Campionatului…

- Romania va participa cu o delegatie de 42 de sportivi si 14 antrenori la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti si juniori de la Soci (Rusia), care vor avea loc in perioada 2-11 martie, a anuntat forul national de profil. Cu exceptia probei de floreta juniori masculin pe echipe,…