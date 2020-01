Lupte grele în Afganistan, 51 de talibani au fost ucişi Fortele afgane au folost atacuri terestre si aeriene, in cadrul unor operatiuni multiple impotriva talibanilor, ucigand 51 de luptatori intr-o escaladare care semnaleaza un nou blocaj in negocierile pentru pace, transmite Reuters. Duminica, Ministerul afgan al Apararii a anuntat ca fortele guvernamentale au efectuat 13 ofensive terestre si 12 atacuri aeriene, in noua provincii, adaugand ca 51 de teroristi au fost ucisi, 13 raniti si sase arestati. Oficiali locali din provincia nordica Balkh au spus ca cel putin trei femei si patru copii au murit in urma atacurilor aeriene, determinand… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

