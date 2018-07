Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 14 persoane au fost ucise duminica in sud-vestul Nicaraguei, in timpul unor confruntari intre fortele guvernamentale si opozanti ai presedintelui Daniel Ortega, a anuntat o asociatie pentru apararea drepturilor omului, citata de AFP. Forte de ordine au efectuat o incursiune in doua orase,…

- Mii de nicaraguani au format miercuri un lant uman pe drumul de la Managua la Masaya pentru a cere plecarea presedintelui Daniel Ortega si incetarea violentelor, care au facut, marti, in nordul tarii, un mort in confruntarile dintre opozanti si fortele de ordine.

- Mii de nicaraguenilor au manifestat sambata in intreaga tara pentru a cere demisia presedintelui Daniel Ortega in timp ce in Managua, doua persoane a fost ucise si unsprezece ranite de focuri de arma trase impotriva demonstrantilor. Protestatarii cer, de asemenea, ca sa se faca dreptate dupa moartea…

- Simona-Elena Stanescu, blogger de travel roman, se afla in aceasta perioada in America Centrala, iar vizita in Nicaragua a coincis cu protestele stradale masive din aceasta țara. Intr-o postare pe Facebook și filme pe YouTube, tanara povestește cum a perceput ea manifestarile stradale de acolo. Iși…