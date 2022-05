Stiri pe aceeasi tema

- Luis Camen a reusit o performanta extraordinara la Cupa Romaniei de tineret! La competitia desfasurata la Tg. Jiu, in perioada 17-21 mai, pugilistul legitimat la clubul SCM Craiova (elev la LPS Petrache Triscu) si indrumat de catre Ion Joita a castigat medalia de aur la categoria 60 kg. Mentionam ca…

- Anamaria Prodan (49 de ani), impresara de jucatori, este de parere ca Laurențiu Reghecampf (46) va fi dat afara de la CSU Craiova. Laurențiu Reghecampf a ratat toate obiectivele in acest final de sezon dupa ce a pierdut titlul in Liga 1 și a fost eliminat de Sepsi in Cupa Romaniei. Ana, fosta sa soție,…

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit despre lupta la titlu din acest final de sezon. CSU Craiova arbitraza aceasta lupta la titlu in finalul sezonului. Oltenii au meci etapa viitoare acasa cu FCSB, iar apoi in deplasare la CFR. Inainta partidei din Banie, Gigi Becali este convinca ca…

- SCMU Craiova și-a luat revanșa fața de CSO Voluntari dupa eșecul din finala Cupei Romaniei și a invins-o vineri seara, in Liga Naționala, cu scorul de 83-80. Partida a fost una extrem de echilibrata, dar, pe final, alb-albaștrii au forțat și au scapat in invingatori. Acest succes ii asigura Craiovei…

- In perioada 9-10 aprilie, la Odorheiu Secuiesc, s-a desfasurat Cupa Romaniei U15 la lupte, iar CSU Craiova nu avea cum sa lipseasca. Clubul din Banie a participat la competitie cu mai multi sportivi, cativa legitimati si la LPS Petrache Triscu, iar reusitele de la final sunt de luat in seama: o medalie…

- Si in acest weekend avem parte de spectacol sportiv in Sala Polivalenta din Banie. Atat echipa masculina de volei a SCM Craiova, cat si cea de baschet vor defila in fata propriilor suporteri in compania unor formatii redutabile, din Bucuresti. Trupa lui Dan Pascu va primi vizita celor de la Dinamo,…

- Dupa baschet masculin, volei feminin, volei masculin si handbal feminin, box si echitatie, clubul SCM Craiova a decis sa afilieze o noua sectie, de Fempo. Federatia Romana de Kempo a dat unda verde afilierii SCM Craiova, dupa cum anunta clubul oltean. „Așa cum v-am obișnuit in ultima perioada, ????????????????????…

- Duminica seara, de la ora 18.00, in Polivalenta din Banie, avem meci tare de baschet! SCMU Craiova va primi vizita celor de la FC Arges Pitesti, intr-un joc ce aduce fata in fata doua echipe tari ale campionatului din LNBM. Victoria va conta foarte mult in economia clasamentului si in lupta directa…