- Miercuri, 11 octombrie, echipa de baschet masculin din cadrul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș a jucat primul meci pe teren propriu din noua ediție a Ligii Naționale de Baschet Masculin (LNBM). Sala Sporturilor „Simon Ladislau" din Targu Mureș a gazduit meciul disputat intre CSM Targu Mureș…

- Senioarele Clubului Sportiv Universitar (CSU) Targu Mureș vor lua startul sambata, 7 octombrie, in Campionatul Național de Volei al Diviziei A1, dupa o absența de doi ani. Prima faza se va disputa incepand cu ora 18.00, in compania echipei CSM Constanța, in sala de sport „Dr. Anton Pongracz", din campusul…

- Medalie importanta cucerita de un sportiv de la CS Targoviște la Campionatul Național de judo Ne Waza (lupta la sol), gazduit de Sala Sporturilor din Drobeta Turnu Severin, in perioada 22-23 septembrie. Dupa o serie de evoluții foarte bune pe durata intrecerii, Andrada Dinu a reușit sa obțina medalia…

- Sportivul Biro Krisztian (foto), avand dubla legitimare la CSS Tg.Mureș și CSM Tg.Mureș, a cucerit medalia de aur la categoria 80 kg, seniori, la Campionatul Național de lupte pe plaja de la Costinești. Tot de la CSS-CSM Tg.Mureș, Monai Alexandru s-a clasat pe locul IV la seniori, categoria grea, iar…

- Imola Szilagyi și David-Lehel Miholcsa sunt doi tineri mureșeni dedicați artei, lucru devoalat prin deschiderea expoziției lor la Galeria Art Nouveau din Targu Mureș, aflata pe strada George Enescu, nr. 2. Expoziția tinerilor a fost deschisa joi, 17 august, iar doritorii pot vedea frumoasele lucrari…

- Pentru prevenirea și combaterea neregulilor in zonele de pescuit, echipaje din cadrul din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand I" Targu Mureș impreuna cu reprezentanții Asociației Județene a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi Mureș, au desfașurat duminica, 13 august, o acțiune de verificare…

- Clubul Sportiv ”Daniel Boxing Rusu Dan Ciprian” Campia Turzii va fi prezent cu doi sportivi la Targu Mureș, la Campionatele Naționale de Box Seniori U22 – 2023. La competiția care se va desfașura in perioada 8 – 11 august 2023, in Sala Sporturilor din Tg.Mureș, antrenorul Daniel Dandoczi ii va trimite…

- Asociația Kangoo Club din Reghin, o asociație de sport, organizeaza sambata, 2 septembrie, intre orele 10.00 – 18.00, un eveniment de tip challenge la Sala Sporturilor din Targu Mureș, pe Aleea Parcul Sportivilor, nr. 1. Evenimentul va cuprinde activitați precum: Kangoo Jumps, aerobic, box, intinderi.…