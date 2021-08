Stiri pe aceeasi tema

- Forțele care se opun talibanilor in nordul Afganistanului au anunțat ca au ocupat trei districte aproape de valea Panjshir, care pare sa devina centrul unei lupte de rezistența pentru eliberarea de sub ocupația talibanilor, a relatat, sambata, agenția Reuters . Ministrul apararii din Afganistan, generalul…

- Talibanii au facut apel la imamii din Afganistan sa ceara afganilor sa fie uniti, atunci când vor tine rugaciunile de vineri dimineața. Apelul vine pe fondul unor proteste fața de preluarea puterii de catre talibani care s-au raspândit joi în mai multe orase, inclusiv în capitala…

- Ministrul rus de externe rus, Serghei Lavrov, a lansat joi un apel la demararea de negocieri in vederea formarii unui „guvern reprezentativ” in Afganistan, pe fondul informatiilor ca fostul vicepresedinte afgan Amrullah Saleh si fiul defunctului comandant de razboi, Ahmed Shah Massoud, organizeaza o…

- „In aer era un sentiment general ca probabil am fi murit daca acel avion nu ne-ar fi luat”, spune jurnalistul afgan Ramin Rahman, pentru The Guardian . Tanarul de 27 de ani a fost evacuat, luni, din țara aflata sub controlul talibanilor cu un avion militar american, alaturi de alte sute de persoane.…

- Intrarea talibanilor in Kabul, capitala Afganistanului, a provocat un val de frica și teama printre oameni, iar acum mulți incearca sa plece in alte țari ca sa scape de represalii. Inclusiv președintele țarii, Ashraf Ghani, a fugit din țara, declarand ca a vrut sa evite o baie de sange. Citeva ore dupa…

- Fortele talibane au sustinut duminica o conferinta de presa la palatul prezidential din Kabul dupa ce au preluat controlul asupra capitalei afgane, conform informatiilor difuzate de Al Jazeera, transmite dpa, conform AGERPRES.

- Talibanii ar putea izola capitala afgana Kabul in 30 de zile si sa o cucereasca in 90 de zile, a declarat miercuri pentru Reuters un oficial american din domeniul apararii, citand o evaluare a serviciilor de informatii americane. Combatantii talibani au preluat controlul asupra a noua capitale provinciale…