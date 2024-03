In iulie 2023, mandatul lui Jens Stoltenberg a fost prelungit pentru o a patra oara pana la 1 octombrie 2024, un moment fara precedent. De doua ori a fost prim-ministru al Norvegiei și a condus alianța in deceniul cel mai dificil de la Razboiul Rece. Echilibrand cu indemanare nevoia de a sprijini Ucraina cu intarirea […] The post Lupta pentru poziții in instituțiile europene (II) first appeared on Ziarul National .