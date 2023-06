Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce toata lumea s-a bucurat de salvarea celor 4 „copii-miracol” care au supraviețuit 40 de zile in jungla amazoniana, in familia lor a inceput lupta pentru custodie. Mama lor a murit dupa ce avionul cu care zburau, iar tatal celor doi copii mai mici este acuzat de violența domestica, relateaza The…

- Copiii din avionul prabușit in Amazon sunt la recuperare in spital dupa ce au supraviețuit in jungla de sud a Columbiei. Patru copii indigeni care au fost disparuți de mai bine de cinci saptamani in jungla de sud a Columbiei iși vor spune propria poveste despre acest calvar, a declarat duminica tatal…

- Noi detalii ies la iveala dupa accidentul aviatic in Columbia, unde patru copii au fost salvați din jungla amazoniana, la 40 de zile dupa ce s-au prabușit cu avionul. Mama micuților a supraviețuit patru zile accidentului, inainte sa le spuna copiilor ei sa o paraseasca pentru a-și crește șansele de…

- "O bucurie pentru toata țara! Cei patru copii pierduți in urma cu 40 de zile in jungla columbiana au fost gasiți in viața", a scris președintele Columbiei, Gustavo Petro, pe contul sau de Twitter. Micuții au fost salvați cu ajutorul unui elicopter.Cei patru frați, in varsta de 13 ani, 9 ani și aproape…

- Copiii, printre care unul care avea doar 11 luni, au supraviețuit furtunilor puternice intr-una dintre cele mai neospitaliere parți ale Columbiei, unde traiesc animale de prada și grupuri armate, potrivit The Guardian.Ei au fost gasiți vineri, la 40 de zile dupa ce s-au prabușit cu avionul, infometați…

- Autoritatile columbiene au declarat, ieri, ca cei patru copii disparuti in jungla amazoniana de aproape o luna, dupa ce avionul in care se aflau s-a prabusit, sunt „in viata”. In accidentul petrecut pe 1 mai au murit mama lor, alti doi adulti și pilotul avionului, potrivit CNN . Cei trei copii in varsta…

- Presedintele Gustavo Petro a precizat, joi, pe Twitter, ca cei patru copii disparuți in jungla amazoniana dupa prabușirea unui avion de mici dimensiuni pe 1 mai nu au fost gasiți, asta dupa ce, miercuri, șeful statului anunțase, tot pe Twitter, ca aceștia au fost salvați, scrie AFP, potrivit Agerpres.…

- Patru copii dintr-o comunitate indigena din Columbia au fost gasiți in viața in sudul țarii la mai bine de doua saptamani dupa ce un avion in care calatoreau s-a prabușit in jungla deasa, a declarat președintele Gustavo Petro miercuri (17 mai). Copiii au fost salvați de membri ai armatei, pompieri și…