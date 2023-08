Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg, fondatorul și CEO-ul Facebook, a anunțat printr-o postare publicata duminica, 13 august, pe Threads ca marea confruntarea dintre el și Elon Musk nu va mai avea loc fiindca CEO-ul Tesla și SpaceX „nu este serios”, relateaza BBC.

- Miliardarul Elon Musk i-a cerut prim-ministrei italiene Giorgia Meloni sa gaseasca un loc istoric pentru lupta anuntata cu Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, transmite dpa, informeaza AGERPRES . Musk a scris pe platforma X (fosta Twitter) pe care o detine ca a discutat atat cu Meloni, cat si cu ministrul…

- Cu toate acestea, adaugand si mai multa incertitudine in legatura cu potentiala confruntare dintre gigantii tehnologiei americane, ministrul italian a declarat ca evenimentul nu va avea loc in capitala italiana si nu a precizat ce forma va lua sau cand va fi organizat. Elon Musk si Mark Zuckerberg s-au…

- Elon Musk si Mark Zuckerberg sunt "cat se poate de seriosi" in privinta unui schimb de lovituri in Octogon, iar fanii vor trebui sa plateasca daca vor dori sa urmareasca, relateaza CNBC. Presedintele UFC, Dana White, a declarat joi, pentru TMZ Sports, ca a vorbit cu ambii miliardari despre schimbul…

- Intr-un moment ce pare desprins direct din filmul Idiocracy, doi dintre cei mai puternici oameni de pe planeta au picat la o intelegere pentru un duel fizic. Elon Musk si Mark Zuckerberg si-au aruncat glumite, aluzii si insulte pe Twitter de luni bune, culminand cu invitatia la o lupta in cusca. Elon…