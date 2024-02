Rică Răducanu, anunț trist. „Nu cred că mai există soluție de vindecare”

Rică Răducanu (77 de ani), fostul portar de neuitat al Rapidului, are în continuare probleme grave la picioare. „Nu mă simt deloc bine. Nu mai am cartilaje deloc la genunchi. Am vorbit cu un medic recent și o să încerc altceva. Genunchii… [citeste mai departe]