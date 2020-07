Luni, ultima zi când pot pleca din spital pacienții infectați. De mâine se aplică legea carantinării Astfel, pacienții asimptomatici vor putea fi obligați sa stea in spital cel mult 48 de ore. De asemenea, odata cu intrarea in vigoare a legii, pacienții infectați cu coronavirus nu vor mai putea parasi unitațile medicale la cerere așa cum s-a intamplat in ultima perioada din cauza vidului legislativ. Pe de alta parte, carantina va fi obligatorie pentru toți cei care intra in Romania din țari aflate in zona roșie, dar și pentru cei oamenii care sunt contacți direcți cu persoane confirmate ca fiind bolnave de coronaviroza. O alta prevedere a legii da posibilitatea oamenilor sa conteste in instanța… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

