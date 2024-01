Stiri pe aceeasi tema

- Elevii se intorc la școala, dupa vacanța de iarna. Cand este urmatoarea perioada cu zile libere. Calendarul simularilor de examene Elevii se intorc la școala, dupa vacanța de iarna. Modulul al treilea de cursuri incepe luni, 8 ianuarie. Elevii din Alba și din alte județe din țara vor avea 7 saptamani…

- Pe 8 ianuarie incepe școala dupa vacanța de iarna Elevii incep modulul al treilea dupa vacanța de iarna Urmatoarea vacanța este cea de schi, din februarie Elevii au intrat in vacanța de iarna pe data de 23 decembrie, iar potrivit structurii anului școlar 2023-2024 se vor intoarce in banci pe 8 ianuarie.…

- Cand se intorc elevii la cursuri dupa vacanța de iarna: Urmeaza incheierea modului 3 și vacanța de schi Cand se intorc elevii la cursuri dupa vacanța de iarna: Urmeaza incheierea modului 3 și vacanța de schi Elevii din Romania mai au doar cateva zile in care se pot bucura de timpul liber, pentru ca…

- Vacanța de iarna, Craciun 2023. Cand se intorc elevii la școala și urmatoarea perioada cu zile libere Vacanța de iarna 2023-2024: Elevii au mai multe zile libere, de Craciun și Revelion. Se intorc la școala din ianuarie. Atunci incepe modulul al treilea de cursuri. Vacanța de iarna va fi panaduminica,…

- Cand se intorc elevii din vacanța de Craciun și cand incepe urmatoarea vacanța pentru școlile din Alba Copiii intra in vacanța de Craciun, care incepe in acest an de sambata, 23 decembrie, cu o zi inainte de Ajunul Craciunului. Structura anului școlar 2023 – 2024 arata ca elevii se vor intoarce la școala…

- Elevii și cadrele didactice se intorc, in prima zi a acestei saptamani, in salile de clasa, dupa vacanța de o saptamana. Mulți școlari se gandesc de pe acum la urmatoarea vacanța. Elevii se intorc la scoala luni, dupa o vacanta de o saptamana. Elevii din Capitala s-au bucurat de o zi in plus de vacanța,…

- Elevii se intorc la scoala luni, 6 noiembrie, dupa o vacanta de o saptamana. Anul scolar 2023-2024 se incheie pe 31 august 2024 si are o durata de 36 de saptamani de cursuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Prin exceptie, se stabilesc urmatoarele: pentru clasele a XII-a zi, a…

- Incepe ȘCOALA. Cand este urmatoarea vacanța a elevilor și care este structura anului școlar, dupa vacanța de iarna Luni, 6 noiembrie, incepe școala. O parte dintre elevi se intreaba deja cand este urmatoarea vacanța, așa ca va prezentam mai jos structura anului școlar, dupa vacanța de iarna. Școala…