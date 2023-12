Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mocanu este noul președinte al PNL Buzau. Fostul deputat Adrian Mocanu a fost desemnat președinte interimar al organizației județene a Partidului Național Liberal (PNL), in urma demisiei deputatului Gabriel Avramescu. Acesta din urma va merge la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) in…

- Astazi, Partidul Național Liberal (PNL) a anunțat cu mandrie ca Gabriel Avramescu, actualul Președinte al PNL Buzau, este propunerea lor pentru funcția de Primvicepreședinte al Autoritații de Supraveghere Financiara ( ASF ). In paralel, Gabriela Horga a fost desemnata ca propunere pentru postul de vicepreședinte…

- Coaliția PSD-PNL a stabilit numele viitorului președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara. Procedura pentru numirea și investirea de catre Parlament a viitoarei conduceri a Autoritații de Supraveghere Financiara intra in linie dreapta. Dupa cum PUTEREA a anunțat inca din data de 12 noiembrie…

- Votul pentru numirea conducerii ASF, care trebuia sa aiba loc in cursul zilei de maine, s-a amanat. Principalele motive sunt ca PNL nu a venit cu propunerea pentru primvicepreședinte și PSD inca nu a venit cu propunerea de vicepreședinte in domeniul asigurarilor. Pana la momentul actual, doar doua nume…

- ctualul președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, Alexandru Petrescu, este propunerea actualei coaliții de guvernare pentru funcția de președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara.Dupa votul din Parlament, acesta va avea un mandat de 5 ani. Alexandru Petrescu a fost directorul…

- Lupta pentru posturile de conducere de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a intrat in linie dreapta și deja partidele parlamentare au decis, in mare, pe cine vor trimite in bordul acestei instituții. Zilele lui Nicu Marcu la conducerea ASF sunt pe sfarșite și odata cu el vor pleca și cei…